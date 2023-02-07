Ученые обнаружили, что антиковидная вакцина Moderna вызывает крапивницу

Моновалентная бустерная вакцина Moderna против COVID-19 может повышать риск развития у пациентов такого осложнения, как крапивница. Исследование, проведенное швейцарскими учеными и содержащее такой вывод, было опубликовано в JAMA Network Open, сообщает Drug Discovery & Development.

Исследование проводилось в кантоне Во, Швейцария. Как показали результаты, в национальной когорте 81% пациентов, у которых впервые была обнаружена крапивница, до этого получали дозу вакцины Moderna.

Ранее система отчетности о нежелательных явлениях при вакцинации в Швейцарии также отмечала ряд случаев возникновения крапивницы, связанных с вакциной Moderna первого поколения. Из 415 506 сообщений о нежелательных явлениях было зафиксировано 142 сообщения о хронической спонтанной крапивнице и 13 423 случая, классифицированных только как крапивница. Она также возникала в местах инъекций.

Ранее представители Moderna заявляли о планах по поставкам вакцин в Китай.

gxpnews