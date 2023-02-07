Daiichi Sankyo построит первый в Японии завод по выпуску местных мРНК-вакцин

Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo приступила к строительству первого в Японии завода по выпуску местных мРНК-вакцин от нового коронавируса.

За счет ввода в эксплуатацию объекта фармкомпания рассчитывает к 2024 финансовому году (начнется 1 апреля 2024 года) обеспечить ежегодный выпуск около 20 млн доз мРНК-вакцин. Заявка на одобрение соответствующего препарата Daiichi Sankyo была направлена в японский Минздрав в январе нынешнего года.

В Японии применяются вакцины производства американских компаний Pfizer, Moderna и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca. Японские препараты, разрабатываемые местными фармкомпаниями, пока еще не были одобрены властями страны.

gxpnews