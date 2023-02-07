Власти Липецкой области: «Рафарма» обеспечивает прирост инвестиций в регионе

Фармацевтическая компания «Рафарма», развивающая производственную площадку в Тербунском районе Липецкой области, обеспечивает прирост инвестиций в регионе и вносит значительный вклад в развитие импортозамещения. Такая оценка деятельности предприятия была озвучена на совместной встрече губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и главы Тербунского района Сергея Барабанщикова.

Встреча регуляторов была посвящена социально-экономическому развитию муниципалитета, значительный вклад в которое вносит компания «Рафарма». Как отметил Сергей Барабанщиков, предприятие сейчас выпускает антибиотики, нейролептики, кардиологические и сахароснижающие препараты, лекарства для лечения онкологии и туберкулеза, а производство этих лекарственных препаратов имеет большое значение в работе по импортозамещению.

Глава района рассказал, что предприятие готово к расширению: недавно на заводе была запущена новая линия. Однако в то же время есть сложности с набором персонала. Игорь Артамонов поручил Сергею Барабанщикову решить вопрос с переобучением кадров. «Эта компания – один из лидеров в районе по уровню заработной платы. Нужно помогать людям, предлагать программы по переобучению, чтобы они могли устроиться на высокооплачиваемую работу», – сказал губернатор главе Тербунского района.

gxpnews