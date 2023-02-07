Виктор Харитонин за 20 млн евро купил обанкротившийся немецкий аэропорт

Первым из российских СМИ о сделке написало издание РБК.

Деньги уже переведены на нотариальный счет. Сейчас контракт «находится на различных условиях отсрочки», в частности еще должно пройти собрание кредиторов по делу о банкротстве аэропорта. До 2021 года 82,5% акций аэропорта принадлежали китайской корпорации HNA, 17,5% – федеральной земле Гессен.

Рядом с аэропортом расположена гоночная трасса Нюрбургринг, совладельцем которой также выступает Виктор Харитонин. Предприниматель не числится в санкционных списках Евросоюза.

В начале февраля 2023 года также стало известно, что структура Виктора Харитонина завершила сделку по приобретению ООО «Кама» (объединяет ЦБК, «Камабумпром» и «Кама Картон»), управляющего единственным в России производством мелованного картона. Продажа предприятия производилась через банк «Траст». Сумма сделки составила 36 млрд рублей.