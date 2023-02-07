Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод могут признать банкротом

Третьей стороной в деле о банкротстве выступает союз арбитражных управляющих «Авангард». В базе управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области содержатся данные о 143 исполнительных производствах, открытых в отношении химфармзавода, на общую сумму более 25 млн рублей.

Основные направления деятельности Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода – разработка, внедрение технологий синтеза и промышленное производство активных фармсубстанций, в том числе психотропных и сильнодействующих, а также разработка и выпуск лекарств. На предприятии производят 120 препаратов (45 млн упаковок в год). Производство первой фармсубстанции на заводе было запущено в 1970 году. Речь о метамизоле натрия – действующем веществе Анальгина. Сейчас на заводе изготавливают 110 фармсубстанций.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» существует со 2 октября 2002 года. Генеральным директором завода является Сергей Тюстин, которому принадлежит 85% предприятия. Еще 12% принадлежит Виталию Сивкову, по 1% – Игорю Щербакову, Григорию Жемойдину и Сергею Сальникову.

Последний владеет компанией «Мед-Тест» в Тольятти, которая специализируется на розничной торговле медицинскими и ортопедическими изделиями в специализированных магазинах. Также Сальникову принадлежит строительная компания в Оренбурге и предприятие по продаже цветов в Москве. Сергей Тюстин и Виталий Сивков владеют по 19,5% в подмосковной компании «Аромасинтез», специализирующейся на производстве фармсубстанций.

Выручка Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода в 2021 году составила 1,73 млрд рублей, чистая прибыль – 144,54 млн рублей.

Весной 2014 года мировой суд города Усолье-Сибирское дисквалифицировал бывшего гендиректора Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода Евгения Голятина на один год из-за задолженности по заработной плате работникам предприятия в размере 5,674 млн рублей. Спустя три года, в 2017 году, судебные приставы Усольского района Иркутской области арестовали здания химфармзавода за долги по налогам на сумму более 29 млн рублей.