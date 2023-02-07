Сеть клиник «К+31» возглавил бывший топ-менеджер из X5

Информация о том, что Денис Грицаенко стал гендиректором АО «К+31», появилась в СПАРК-Интерфакс 2 февраля. Ранее этот пост занимал Борис Чурадзе, главврач «К+31».

Чурадзе останется на должности главврача сети, он сконцентрируется на медицине и стратегии, подтвердили в компании изменения в менеджменте. Назначение Дениса Грицаенко позволит Борису Чурадзе делегировать функции операционного характера в управлении клиниками профессиональному менеджеру с профильным опытом, рассказали Vademecum в «К+31».

Грицаенко стал руководителем пока одного юрлица – АО «К+31», управляющего флагманским центром на Лобачевского. Всего в сети «К+31» три клиники в Москве. По данным СПАРК-Интерфакс, отделением «Петровские ворота» руководит пока Сергей Харламов, семейной клиникой на Оршанской – Ирина Анохина. Выручка АО «К+31» за 2021 год приблизилась к 4,2 млрд рублей. У этого юрлица есть медицинская лицензия в общей сложности на пять клиник в трех регионах – Москве, Ярославле и Перми.

Денис Грицаенко – выходец из сферы продуктового ритейла. Он проработал на руководящих позициях 15 лет, из которых 12 – в компаниях Х5 («Пятерочка», «Перекресток») и сети магазинов «Верный», сказано на его странице в LinkedIn (заблокирован в России). Новый гендиректор «К+31» возглавлял ООО «Агроаспект» (одно из юрлиц-операторов «Пятерочки»), следует из данных СПАРК. Одна из должностей Грицаенко в X5 – директор Центрального филиала.

Грицаенко не первым приходит на руководящую должность в медицинский бизнес из продуктового ритейла. Например, Илья Якубсон до прихода на пост гендиректора «Альфа-Центр здоровья» построил карьеру в сфере ритейла, в ГК «Дикси» (куплена «Магнитом»). В «Альфа-Центр здоровья» Якубсон проработал с февраля 2018 года по октябрь 2019 года. Владислав Шерстобоев (сейчас – ГК «Эксперт») до прихода в медицинский бизнес работал на управленческих позициях в Новосибирске и Самаре в сфере FMCG и производства.

ГК «МедИнвестГрупп» (МИГ), помимо сети многопрофильных клиник «К+31», объединяет 27 центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» и несколько центров лучевой терапии в 25 регионах России, авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова», медцентр Gamma Clinic в Обнинске и два производства радиофармпрепаратов (всего в сети ГК на конец 2021 года насчитывалось 87 филиалов). В конце 2021 года ГК вышла на рынок Казахстана, открыв в городе Алматы центр «ПЭТ-Технолоджи». Инвестиции в проект составили 340 млн рублей.

В 2020 году МИГ выручила 12,3 млрд рублей (на 49% больше, чем в 2019 году). В 2021 году выручка группы возросла до 15,1 млрд рублей. С таким показателем ГК заняла пятое место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».

Фото: mkivanovo.ru

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