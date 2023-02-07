Индия потратит почти 80 млн долларов на совершенствование регуляторных механизмов

Индия потратит 79,6 млн долл. на то, чтобы укрепить свою систему фармацевтического регулирования. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия, пишет Reuters.

Он представил данные, согласно которым из почти 89 тыс. образцов лекарств, протестированных в 2021—2022 годах в Индии, более 2500 не соответствовали стандартам. Около 380 были признаны подделкой.

Мандавия заявил, что федеральное правительство выделило министерству здравоохранения средства на реализацию таких мер, как создание лабораторий по тестированию новых препаратов и модернизацию существующих. Пока неясно, когда будут предоставлены средства, и как они будут использоваться.

Индия известна как «аптека мира», экспорт фармацевтических препаратов из страны за последнее десятилетие увеличился более чем вдвое и в 2021—2022 годах составил 24,5 млрд долл. В прошлом году индийские производители оказались замешаны в массовых смертях детей, которые принимали сиропы от кашля, произведенные в Индии. В Гамбии жертвами таких препаратов стали по меньшей мере 70 детей, а в Узбекистане — 19.

На прошлой неделе индийский производитель Global Pharma Healthcare был вынужден отозвать все партии своих глазных капель, пишет The Hindu BusinessLine. FDA сообщило о том, что в США было зарегистрировано 55 сообщений о побочных эффектах, связанных с приемом препарата. Среди них — глазные инфекции, необратимая потеря зрения и один смертельный исход.

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