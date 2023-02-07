СМИ сообщили о планах сократить срок защиты препаратов от дженериков в Европе

Евросоюз может сократить срок, в течение которого новые препараты фармкомпаний защищены от дженериков патентами. Законодатели объясняют это заботой о доступе населения к дешевым лекарствам, но производители боятся, что такие решения застопорят инновации.

Евросоюз намерен пересмотреть свою политику в отношении дженериков, сообщает издание Politico со ссылкой на полученный проект плана по пересмотру фармацевтических законов ЕС. Европейская комиссия может отменить льготы, которыми в настоящее время пользуются производители лекарств.

В частности, предлагается сократить время, в течение которого препараты фармкомпаний защищены от конкуренции на рынке патентами. На данный момент производители могут не опасаться появления дженериков в течение 10 лет с момента выхода нового лекарства на рынок.

ЕС хочет сократить этот срок на два года, но с оговоркой. Если фармкомпании будут выводить препараты на все европейские рынки сразу, то они смогут продлить срок защиты от дженериков. Politico пишет, что немецкие пациенты, к примеру, получают препараты на два года раньше, чем польские или румынские. Эту ситуацию ЕС хочет исправить.

Активисты это предложение приветствуют. Старший специалист по политике в области здравоохранения Европейской организации потребителей (BEUC) Анселла Сантос Квинтано говорит, что эти предложения «позитивные» и позволят пациентам быстрее получить доступ к инновационным методам лечения.

Но с ними не согласны представители индустрии. Они отмечают, что Европа уже проигрывает гонку технологий в области биофармацевтики Китаю и США. Если лишить компании дополнительных стимулов, ситуация не улучшится.

«Нет никаких сомнений в том, что предлагаемый законопроект нанесет серьезный ущерб конкурентоспособности европейской инновационной фармацевтической промышленности», — заявила генеральный директор Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) Натали Молл. EFPIA — лоббистская организация, отстаивающая интересы фармбизнеса. Она указывает на то, что разрыв в инвестициях в фармацевтические исследования между США и Европой вырос до 25 млрд евро, тогда как 25 лет назад он составлял 2 млрд.

Николай Соколов

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