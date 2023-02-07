Teva вслед за AbbVie покинула отраслевую группу PhRMA

Teva вышла из отраслевой торговой группы PhRMA, полтора месяца назад такое же решение приняла AbbVie. Ранее лоббисты не смогли воспрепятствовать принятию неприятного для фармбизнеса закона.

Teva сообщила о том, что выходит из отраслевой торговой группы Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). Об этом сообщает Endpoints News.

Компания не объяснила причину такого решения. В комментарии для Endpoints Teva сообщила, что ежегодно проверяет «эффективность членства в таких организациях и консультаций с ними, чтобы удостовериться в обоснованности своих инвестиций».

В декабре прошлого года AbbVie отказалась от членства в PhRMA и другой отраслевой группе — Biotechnology Innovation Organization (BIO), а также в ассоциации руководителей Business Roundtable. Решение AbbVie выйти из PhRMA было принято после крупного поражения лоббистов в американском Конгрессе летом 2022 года, пишет Endpoints.

Законодатели приняли так называемый Закон о снижении инфляции. Он дает право представителям американской государственной страховой программы Medicare принимать участие в формировании цен на ряд самых популярных препаратов. Лоббисты PhRMA сопротивлялись этому закону в течение более чем десяти лет.

Несколько производителей остановили разработку новых препаратов, ссылаясь на этот закон. К примеру, Alnylam отменила испытание III фазы для препарата Amvuttra при болезни Штаргардта, а Eli Lilly остановила испытания кандидатного препарата от рака на ранней стадии.

Фото: tevapharm.com

Николай Соколов

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