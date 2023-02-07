Натуральная динамика поставок ветпрепаратов увеличилась в 2022 году

Аналитики RNC Pharma сообщили, что в 2022 году натуральные объемы поставок ветеринарных препаратов увеличивались интенсивно: динамика зафиксирована на отметке 7,1%. Всего было отгружено порядка 34,1 млн упак.

Суммарный рублевый объем поставок иностранных ветеринарных препаратов в Россию, кроме отгрузок из стран ЕАЭС, в 2022 году достигал рекордных 38,2 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Показатель прироста максимумами не отметился: относительно 2021 года отгрузки выросли всего на 2,8% в рублях. Натуральные объемы при этом увеличивались гораздо более интенсивно — динамика зафиксирована на отметке 7,1%, всего по итогам прошлого года было отгружено порядка 34,1 млн упак. Поставки кормовых добавок на этом фоне демонстрировали падение отгрузок, в денежном выражении динамика к 2021 году составила -5,2%. Всего ввезли продукции на 41 млрд руб. Натуральные объемы падают на 7,7%, суммарно было отгружено 149,7 тыс. тонн кормовых добавок, сообщили аналитики RNC Pharma.

Показатели работы по итогам декабря 2022 года контрастировали со среднегодовой динамикой, участники ветеринарного рынка демонстрировали желание сформировать товарные запасы в преддверии новогодних каникул. Поставки ветпрепаратов относительно декабря 2021 года выросли в рублевом выражении на 9,2%, в упаковках прибавили 28,7%. Всего за период было ввезено 3,4 млн упак. ветпрепаратов на 4,2 млрд руб. Отгрузки кормовых добавок тоже росли, рублевый объем составил 4 млрд руб. (на 6,4% больше, чем годом ранее), натуральные объемы достигали 15,8 тыс. тонн (+40% к периоду сравнения).

Общую рублевую динамику поставок ветпрепаратов по итогам 2022 года обеспечивали препараты для лечения продуктивных животных, относительно 2021 года отгрузки выросли на 6,9%. Ввоз продукции для домашних животных сократился на 9,1%. Спектр стран-поставщиков в рамках категории препаратов сокращался, в анализируемом периоде фиксировались отгрузки продукции, произведенной в 39 странах, годом ранее — в 43. Общее количество поставщиков тоже сократилось, их стало на 11 меньше, ввозилась продукция 96 компаний.

Среди абсолютных лидеров с точки зрения динамики аналитики отмечают голландскую «Зандерхоф». Отгрузки продукции компании выросли за год в 16 раз (в рублях), производитель поставлял продукцию исключительно для СХЖ. Максимальный вклад в динамику внесли антибактериальные препараты «Салифорс», «Авиламакс» и «Энрамикс». Второй результат с точки зрения динамики показала аргентинская «Зоовет продуктос» (рост в 13,1 раза). Производитель также отгружал продукцию для продуктивных животных. Динамику обеспечили комбинированные препараты антибиотиков с НПВС, в частности препараты «Цефафур» и «Зифлор Фенак».

В категории кормовых добавок рублевую динамику определяла продукция для домашних животных. Относительно 2021 года отгрузки выросли на 43,5%, тогда как продукция для СХЖ потеряла за год 11% (в рублях). Число стран-производителей сократилось за год с 43 до 35, а общее количество поставщиков уменьшилось за год на 38 штук. В анализируемом периоде отгрузки осуществляли 217 компаний. Максимальную динамику в 2022 году показала «Дажен фид сциенс» из китайской провинции Хубэй (рост в 15,4 раза). Речь шла всего об одном наименовании — холина хлорид для домашних животных. Второй результат тоже у китайской «Хилен», за год поставки выросли в 13,5 раза. Компания отгружала в нашу страну кормовые добавки для СХЖ, речь шла об отгрузках бетаина гидрохлорида и холина хлорида.

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Артем Косенок

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