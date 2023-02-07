Аптечная сеть «36,6» назвала объем общей выручки за 2022 год

Аптечная сеть «36,6» подготовила предварительные результаты своей деятельности за 2022 год. Общая выручка составила 67,3 млрд руб. Это на 26,5% больше, чем в 2021 году.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» отчиталась об итогах 2022 года. Предварительные (неаудированные) результаты компания направила «ФВ».

Согласно отчету, общая выручка «36,6» в 2022 году составила 67,3 млрд руб. Это на 26,5% больше, чем годом ранее. В компании также заявляют, что в прошлом году сеть вышла на положительную прибыль. В целом абсолютное значение EBITDA выросло на 3,2 млрд руб. по сравнению с 2021 годом, а рентабельность увеличилась до 7,1%, следует из документа.

Выросла и доля онлайн-направления, заявляют в «36,6». За счет увеличенного трафика на сайтах и в мобильных приложениях сегмент поднялся до 15,2% от общей выручки сети (прирост на 170,6% по сравнению с 2021 годом).

Положительные цифры в компании также связывают в том числе с ростом количества торговых точек. Общее количество аптек группы составило 1814 аптек (+12,3% год к году). В 2022 году аптечная сеть открыла 218 аптек, также 33 аптеки были приобретены в рамках сделок M&A.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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