Центр лекобеспечения объявил восемь аукционов на поставку антиретровирусных и антибактериальных ЛП

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку противовирусных и антибактериальных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Объявление о закупке размещено на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество, упак.
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|925 136,00
|11,07
|10 241 255,52
|10.02.2023
|2
|Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|1 867 518,00
|25,33
|47 304 230,94
|13.02.2023
|3
|Лопинавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг
|19 353 180,00
|37,86
|732 711 394,80
|20.02.2023
|4
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 400 мг
|9 473 900,00
|7,86
|74 464 854,00
|13.02.2023
|5
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 600 мг
|16 790 210,00
|14,51
|243 625 947,10
|13.02.2023
|6
|Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг
|374 340,00
|91,80
|34 364 412,00
|13.02.2023
|7
|Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|1 377 015,00
|7,46
|10 272 531,90
|13.02.2023
|8
|Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг
|126 960,00
|33,94
|4 309 022,40
|13.02.2023