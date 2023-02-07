Центр лекобеспечения объявил восемь аукционов на поставку антиретровирусных и антибактериальных ЛП

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку противовирусных и антибактериальных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Объявление о закупке размещено на портале zakupki.gov.ru.