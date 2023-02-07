«Протек» купил завод по производству субстанций «Бион»

АО «Протек» стало владельцем ООО «Бион», ООО «Фарминтеллект» и ООО «Химфармкомплект». Это следует из данных СПАРК, сделка состоялась 2 февраля 2023 года. Ее стоимость не раскрывается. В «Протеке» «ФВ» подтвердили информацию.

«Фарминтеллект» принадлежал ООО «Промышленные инвестиции» (владелец — Михаил Шелков). «Бион» и «Химфармкомплект» принадлежали «дочке» «Промышленных инвестиций» — компании ООО «Фармополис».

Из трех приобретенных компаний наиболее крупная — «Бион». Это известный российский производитель фармсубстанций, который также занимается разработкой промышленных технологий и масштабированием производства АФС в области тонкого органического синтеза. Согласно ГРЛС, в реестр внесены 35 субстанций производителя. Ассортимент продукции вырос за последние несколько лет, в 2017 году «ФВ» писал о 17 наименованиях субстанций у «Биона». В портфеле компании — антиоксиданты, гастроэнтерологические пептидные лекарственные средства и анестетики, кардиологические и ноотропные средства, противоопухолевые препараты, бета-адреноблокаторы и проч.

Производственный комплекс находится в Обнинске Калужской области. По данным СПАРК, выручка компании в 2021 году составила 1,2 млрд руб., это больше на 20% по сравнению с 2020 годом.

ООО «Фарминтеллект» имеет лицензию на фармацевтическую деятельность, а также владеет регистрационным удостоверением на ноотропный препарат «Холина альфосцерат». «Химфармкомплект», согласно СПАРК, занимается производством прочих основных органических и неорганических химических веществ.

В Группе «Протек» есть производственные предприятия ­— «Сотекс» и «Рафарма», выпускающие готовую лекарственную форму препаратов. Еще один актив — ООО «Протеиновый контур», которому принадлежат права на разработку технологии производства лекарственной субстанции человеческого рекомбинантного эритропоэтина.

«В текущих рыночных условиях российский фармацевтический рынок столкнулся с зависимостью от импортных активных субстанций для производства лекарственных средств. С учетом данных обстоятельств в рамках бизнес-стратегии ГК «Протек» предусмотрено активное развитие направления производства субстанций в контуре производственного сегмента Группы, основой которого являются предприятия «Сотекс» (Московская обл.) и «Рафарма» (Липецкая обл.). Продуктовый портфель и ресурсы компании «Бион» — перспективная площадка для реализации дальнейших планов. Ее развитие не будет ограничено запросами производственного сегмента Группы, наши новые мощности в Калужской области будут открыты для партнерства с другими игроками рынка», — отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

Также в «Протек» входит крупнейший дистрибьютор ЦВ «Протек», логистические операторы, маркетинговый союз, несколько аптечных сетей, интернет-аптека, медицинский центр.

Михаил Шелков входит в список миллиардеров Forbes, в 2022 году он был на 59-й строчке с состоянием 1,5 млрд долл. Он является мажоритарным владельцем крупнейшего поставщика титана для авиации АО «ВСМПО-Ависма».

Елена Калиновская

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