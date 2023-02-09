Госдума приняла в I чтении проект об охране здоровья и обращении ЛС в новых регионах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект базового закона об особенностях регулирования в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и обращения лекарственных средств в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Документ был внесен в Думу правительством РФ в январе. Законопроект предлагает соотнести действующие в новых регионах нормы регулирования с установленными в РФ. Речь идет в том числе о допуске к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, вопросах обращения лекарственных средств и медицинских изделий, государственном контроле качества медицинской деятельности и федеральном госнадзоре в сфере обращения лекарственных средств, а также о порядке лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности.

Законопроект устанавливает переходный период для приведения норм в сфере здравоохранения в соответствие с законодательством РФ. Согласно документу на территории РФ до 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в РФ, или с законодательством Украины, а также свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории по специальностям медицинских и фармацевтических работников. Эти документы предлагается приравнять к указанным в законе РФ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. С 1 января 2026 года аккредитация специалистов будет проводиться в порядке, установленном законодательством РФ в сфере охраны здоровья.

Кроме того, в новых регионах допускается обращение лекарств, сведения о которых содержатся в госреестре лекарственных средств в соответствии с законом РФ или в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Законопроект также разрешает использовать незарегистрированные лекарства, допущенные к ввозу в РФ, а также лекарственные препараты, произведенные на территориях новых субъектов до 1 января 2025 года. Лекарства, не соответствующие требованиям закона, предлагается разрешить применять до истечения их срока годности.