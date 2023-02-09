Госдума приняла в I чтении проект об охране здоровья и обращении ЛС в новых регионах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект базового закона об особенностях регулирования в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и обращения лекарственных средств в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Документ был внесен в Думу правительством РФ в январе. Законопроект предлагает соотнести действующие в новых регионах нормы регулирования с установленными в РФ. Речь идет в том числе о допуске к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, вопросах обращения лекарственных средств и медицинских изделий, государственном контроле качества медицинской деятельности и федеральном госнадзоре в сфере обращения лекарственных средств, а также о порядке лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности.
Законопроект устанавливает переходный период для приведения норм в сфере здравоохранения в соответствие с законодательством РФ. Согласно документу на территории РФ до 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в РФ, или с законодательством Украины, а также свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории по специальностям медицинских и фармацевтических работников. Эти документы предлагается приравнять к указанным в законе РФ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. С 1 января 2026 года аккредитация специалистов будет проводиться в порядке, установленном законодательством РФ в сфере охраны здоровья.
Кроме того, в новых регионах допускается обращение лекарств, сведения о которых содержатся в госреестре лекарственных средств в соответствии с законом РФ или в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Законопроект также разрешает использовать незарегистрированные лекарства, допущенные к ввозу в РФ, а также лекарственные препараты, произведенные на территориях новых субъектов до 1 января 2025 года. Лекарства, не соответствующие требованиям закона, предлагается разрешить применять до истечения их срока годности.
Как отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, новые нормы подведут “к единому знаменателю разные системы, которые сегодня есть на новых территориях”. “Вне всякого сомнения, будут создаваться территориальные фонды обязательного медицинского страхования. И те наработки, которые есть у нас по цифровой медицине, по созданию единой информационной системы здравоохранения, они также будут внедрены на этих территориях”, – сообщил журналистам Хубезов.