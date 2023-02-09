DSM Group: Фармацевтический рынок России в 2023 году может вырасти на 4-8%

Фармацевтический рынок России в этом году может вырасти на 4-8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил на онлайн-конференции генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк.

“Наш прогноз лежит в границах 4-8%”, – сказал он. Согласно презентации, которую представил эксперт, российский фармацевтический рынок в 2023 году может вырасти на 5,8% по сравнению с 2022 годом – до 2,7 трлн рублей, а в 2024 году – на 5,5% по сравнению с 2023 годом – до 2,9 трлн рублей.

По данным DSM Group, в 2022 году фармрынок РФ вырос на 11,9% по сравнению с 2021 годом – до 2,6 трлн рублей. При этом рынок госзакупок вырос на 6,9% – до 895,6 млрд рублей, а аптечный рынок – на 15%, до 1,7 трлн рублей. В госпитальных закупках сильнее всего по сравнению с 2021 годом сократился объем закупок антибиотиков (на 85,2%), в то же время значительно возросли закупки препаратов для фонда “Круг добра”.