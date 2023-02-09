Запустить маркировку лекарств в новых регионах предложили к апрелю 2025 года

Минпромторг предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки лекарств в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 2025 года. Общественное обсуждение проекта документа продлится до 20 февраля.
Новые регионы до 1 апреля 2025 года обязаны зарегистрироваться в системе мониторинга движения препаратов. Кроме того, ввод в оборот и оборот в России лекарств, произведенных новыми регионами, которые не были промаркированы средствами идентификации до 5 октября 2022 года по причине их производства на экспорт, на территории РФ без маркировки не допускается. Поставка таких препаратов на экспорт допускается до 1 апреля 2024 года.
До 1 апреля 2025 года в новых регионах допускается осуществление деятельности, связанной с производством, хранением, ввозом, отпуском, реализацией, передачей, применением и передачей на уничтожение препаратов без нанесения на них средств идентификации и без внесения информации о таких лекарствах в систему мониторинга. Также до 1 апреля 2025 года допускается ввод в оборот на территории России препаратов, ввозимых с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, в целях их поставки на новые территории.
В конце января Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об особенностях регулирования отношений в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и обращения лекарств на новых территориях, предложив соотнести действующие сейчас в регионах нормы регулирования с установленными в России.
Согласно документу, среди прочего предлагается допустить обращение на новых территориях лекарств, сведения о которых содержатся в ГРЛС или едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Также на новых территориях предлагается разрешить использование незарегистрированных лекарств, но только в том случае, если они допущены ко ввозу в Россию.
Кроме того, лекарства, произведенные на их территории до 1 января 2025 года, новым регионам также предлагалось разрешить использовать. Это положение учитывается предложенным Минпромторгом проектом постановления правительства.
Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Фото: zvezdagukovo.ru