Запустить маркировку лекарств в новых регионах предложили к апрелю 2025 года

Новые регионы до 1 апреля 2025 года обязаны зарегистрироваться в системе мониторинга движения препаратов. Кроме того, ввод в оборот и оборот в России лекарств, произведенных новыми регионами, которые не были промаркированы средствами идентификации до 5 октября 2022 года по причине их производства на экспорт, на территории РФ без маркировки не допускается. Поставка таких препаратов на экспорт допускается до 1 апреля 2024 года.

До 1 апреля 2025 года в новых регионах допускается осуществление деятельности, связанной с производством, хранением, ввозом, отпуском, реализацией, передачей, применением и передачей на уничтожение препаратов без нанесения на них средств идентификации ‎и без внесения информации о таких лекарствах в систему мониторинга. Также до 1 апреля 2025 года допускается ввод в оборот на территории России препаратов, ввозимых с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, в целях их поставки на новые территории.

В конце января Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об особенностях регулирования отношений в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и обращения лекарств на новых территориях, предложив соотнести действующие сейчас в регионах нормы регулирования с установленными в России.

Согласно документу, среди прочего предлагается допустить обращение на новых территориях лекарств, сведения о которых содержатся в ГРЛС или едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Также на новых территориях предлагается разрешить использование незарегистрированных лекарств, но только в том случае, если они допущены ко ввозу в Россию.

Кроме того, лекарства, произведенные на их территории до 1 января 2025 года, новым регионам также предлагалось разрешить использовать. Это положение учитывается предложенным Минпромторгом проектом постановления правительства.

Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.