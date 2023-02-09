«Круг добра» сообщил о невозможности поставок двух препаратов

Поставщики уведомили «Круг добра» о невозможности поставок двух препаратов из перечня фонда – метрелептина и ломитапида. Их временно исключат из списка закупок, фонд также обратится в Минздрав с просьбой оказать содействие в возобновлении поставок этих лекарственных средств.

Поставщики сообщили «Кругу добра» о невозможности поставок двух лекарственных препаратов из перечня – метрелептина и ломитапида. Фонд обратился ко всем крупным поставщикам, однако решить вопрос с организацией поставок в Россию метрелептина, который используется в терапии липодистрофии, и ломитапида для терапии гомозиготной семейной гиперхолестеринемии не удалось. Об этом сообщается на сайте «Круга добра».

По информации крупных дистрибьюторов, дополнительные переговоры о возобновлении поставок препаратов для терапии двух орфанных заболеваний пока не привели к результатам. Так, компания «Фармамондо» уведомила «Круг добра» о том, что «поставка лекарственных препаратов метрелептин (ТН Myalept) и ломитапид (ТН Lojuxta) на территорию Российской Федерации компанией на данный момент не представляется возможной». В качестве дополнительного обстоятельства упомянуто сообщение компании-производителя двух препаратов Amryt о смене своего собственника.

Также в «Фармстандарте» сообщили, что по инициативе компании Amryt «подписание договоров о поставке незарегистрированных лекарственных препаратов метрелептин и ломитапид приостановлено на неопределенный срок, в связи с этим осуществить поставку данных препаратов АО «Фармстандарт» не сможет».

В связи с этим фонд приостановил на неопределенный срок обработку заявок и предоставление этих препаратов. Они будут временно исключены из перечня закупок и сбора предложений по дальнейшим действиям. Также «Круг добра» обратится в Минздрав с просьбой оказать содействие в возобновлении поставок этих лекарственных средств.

Фото: pvproductions/ru.freepik.com

Артем Косенок

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