В СФ предложили включить новое наименование в перечень ПКУ

В Совете Федерации предложили включить новое наименование в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Речь идет о препарате с МНН габапентин. У него в России зарегистрированы такие торговые наименования, как «Габапентин», «Конвалис», «Нейронтин».

Свободная продажа в аптеках препаратов, влияющих на психику, может спровоцировать лекарственную наркоманию и другие тяжелые последствия. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, передает ее слова «Парламентская газета». Сенатор обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой внести новые психоактивные препараты в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).

Речь идет о препарате с МНН габапентин. У него в России зарегистрированы такие торговые наименования, как «Габапентин», «Конвалис», «Нейронтин». По словам Рукавишниковой, сейчас продолжает оставаться серьезной проблемой рост лекарственной наркомании среди подростков. Это особенно актуально в регионах.

Если препараты, влияющие на психику, продолжать свободно продавать в аптеках, это может стать первой ступенькой к более тяжелым наркотикам, подчеркнула Рукавишникова. Поэтому такие препараты должны своевременно попадать в перечень лекарств для ПКУ, считает сенатор.

В январе депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета без рецепта. Так, фармацевтов предложили наказывать на сумму до 20 тыс. руб., юрлиц – на 200 тыс. руб. Штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления, следует из текста законопроекта.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik