Аффилированный с Фридманом и Авеном холдинг выкупит доли в фармактивах

Аффилированный с Михаилом Фридманом и Петром Авеном инвестхолдинг LetterOne планирует выкупить у британского партнера Blantyre Capital долю компании — владельца двух европейских фармацевтических активов: Remedica и Sun Wave Pharma. Специализированное подразделение инвестхолдинга L1 Health обратилось с ходатайством на покупку доли в кипрской Emma Healthcare Holdings. Такая информация опубликована на сайтах Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Республики Мальта, а также Комиссии по защите конкуренции Республики Кипр, пишет РБК.

Издание уточняет, что обратиться в мальтийский антимонопольный орган L1 Health была вынуждена из-за того, что у фармактива Remedica есть представительство в республике, а у принадлежащей инвесткомпании LetterOne британской сети магазинов здорового питания Holland & Barrett есть франчайзи на этом локальном рынке. РБК обратился за комментариями в LetterOne и Blantyre Capital.

Холдинговая компания Emma Healthcare владеет кипрским производителем дженериков Remedica и румынским Sun Wave Pharma, выпускающим пищевые добавки. Компании работают в разных терапевтических областях, в частности, связанных с бактериальными, психическими, когнитивными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным мальтийского антимонопольного органа, LetterOne и связанные с Blantyre Capital фонды владеют Emma Healthcare совместно. Если сделка будет одобрена, L1 Health станет единственным владельцем холдинга.

В марте 2021 года Forbes писал, что совладельцы LetterOne Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции Евросоюза, не будут управлять компанией и получать дивиденды, но сохранят свои доли. Чтобы вывести из-под удара инвестиционный холдинг, миллиардеры снизили свой суммарный пакет акций LetterOne до менее чем 50%. Они продали часть своих долей партнерам ­– Герману Хану, Алексею Кузьмичеву и Андрею Косогову.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

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