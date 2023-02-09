TOP20 лекарств с ограниченными запасами у дистрибьюторов

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 9 января по 5 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с публикацией на прошлой неделе рейтинг обновился наполовину.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По прошествии недели в рейтинг попали сразу два препарата для лечения заболеваний суставов – «Алфлутоп» румынской компании Biotehnos и «Армавискон форте» отечественного производителя «Гротекс». Снижение показателя по запасам связано с ростом их продаж на фоне низких запасов у дистрибьюторов.
В рейтинг вернулся «Пульмикорт», который попадал в него в декабре и январе, но выбывал из-за снижения объема продаж. За прошедший период спрос на него вновь вырос, а запасы по-прежнему низкие.
Среди новых позиций таблетки «Нурофена» от компании Reckitt Benckiser, сироп от кашля «Бронхотон» болгарского производителя VetProm-Radomir, а также средство для контрацепции «Мирена» от компании Bayer.
За счет появления более объемных брендов с наименьшими запасами из рейтинга выбыли противосудорожный препарат «Катэна» (Belupo), «Омник» для лечения заболеваний предстательной железы (Astellas), ноотропный препарат «Церебролизин» (Ever Pharma). Лекарство от болезни Паркинсона «Азилект» (Teva) и «Терафлю экстра» (GSK) выбыли из-за снижения продаж. «Брилинта» (AstraZeneca), применяющийся при сердечно-сосудистых заболеваниях, выбыл из-за небольшого уменьшения продаж и нормализации остатков до 30 дней.
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|Бренд
|МНН / Состав
|Производитель
|Товарный запас, дни
|Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|Нурофен плюс, таблетки
|Ибупрофен
|Reckitt Benckiser
|0,1
|104
|Бронхотон, сироп
|Глауцина гидробромид, эфедрина гидрохлорид, масло базилика
|VetProm-Radomir
|1
|29
|Натрий хлорид, раствор
|Натрия хлорид
|Солофарм
|3
|17,2
|Терпинкод, таблетки
|Кодеин+Натрия гидрокарбонат+Терпингидрат
|Отисифарм
|1,9
|17,85
|Терафлю, порошок
|Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|GSK
|5,1
|14,3
|Залдиар, таблетки
|Парацетамол+трамадол
|Stada
|1,6
|13,8
|Нимесил, гранулы
|Нимесулид
|Menarini
|23,2
|13,2
|Нейронтин, таблетки
|Габапентин
|Viatris
|1,1
|7,3
|Пульмикорт, суспензия
|Будесонид
|AstraZeneca
|0,1
|6,9
|Актовегин, раствор
|Депротеинизированный гемодериват крови теля
|Тakeda
|3,8
|5,7
|Голдлайн плюс, капсулы
|Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|Изварино Фарма
|10,6
|3,8
|Редуксин, капсулы
|Сибутрамин+Целлюлоза микрокристаллическая
|Промомед
|17,2
|2,9
|Простамол уно, капсулы
|Сереноя ползучая
|Menarini
|14,6
|2,5
|Алфлутоп, раствор
|Биоактивный концентрат мелких морских рыб
|Biotehnos
|2,1
|2
|Урсосан форте, таблетки
|Урсодезоксихолевая кислота
|Pro.Med.CS
|4,4
|1,9
|Акатинол мемантин, таблетки
|Мемантин
|Merz
|8,2
|1,7
|Крестор, таблетки
|Розувастатин
|AstraZeneca
|10,6
|1,5
|Виагра, таблетки
|Силденафил
|Viatris
|0,3
|1,4
|Армавискон форте***, раствор
|Натрия гиалуронат
|Солофарм
|21,5
|0,4
|Мирена, спираль
|Левоноргестрел
|Bayer
|6,6
|0,3
|* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
**Данные по продажам взяты за период 9.01.23-05.02.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки
***Зарегистрировано как медизделие
Елена Калиновская
pharmvestnik