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TOP20 лекарств с ограниченными запасами у дистрибьюторов

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 9 января по 5 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с публикацией на прошлой неделе рейтинг обновился наполовину.

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По прошествии недели в рейтинг попали сразу два препарата для лечения заболеваний суставов – «Алфлутоп» румынской компании Biotehnos и «Армавискон форте» отечественного производителя «Гротекс». Снижение показателя по запасам связано с ростом их продаж на фоне низких запасов у дистрибьюторов.

В рейтинг вернулся «Пульмикорт», который попадал в него в декабре и январе, но выбывал из-за снижения объема продаж. За прошедший период спрос на него вновь вырос, а запасы по-прежнему низкие.

Среди новых позиций таблетки «Нурофена» от компании Reckitt Benckiser, сироп от кашля «Бронхотон» болгарского производителя VetProm-Radomir, а также средство для контрацепции «Мирена» от компании Bayer.

За счет появления более объемных брендов с наименьшими запасами из рейтинга выбыли противосудорожный препарат «Катэна» (Belupo), «Омник» для лечения заболеваний предстательной железы (Astellas), ноотропный препарат «Церебролизин» (Ever Pharma). Лекарство от болезни Паркинсона «Азилект» (Teva) и «Терафлю экстра» (GSK) выбыли из-за снижения продаж. «Брилинта» (AstraZeneca), применяющийся при сердечно-сосудистых заболеваниях, выбыл из-за небольшого уменьшения продаж и нормализации остатков до 30 дней.

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.

TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
Бренд МНН / Состав Производитель Товарный запас, дни Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
Нурофен плюс, таблетки Ибупрофен Reckitt Benckiser 0,1 104
Бронхотон, сироп Глауцина гидробромид, эфедрина гидрохлорид, масло базилика VetProm-Radomir 1 29
Натрий хлорид, раствор Натрия хлорид Солофарм 3 17,2
Терпинкод, таблетки Кодеин+Натрия гидрокарбонат+Терпингидрат Отисифарм 1,9 17,85
Терафлю, порошок Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин GSK 5,1 14,3
Залдиар, таблетки Парацетамол+трамадол Stada 1,6 13,8
Нимесил, гранулы Нимесулид Menarini 23,2 13,2
Нейронтин, таблетки Габапентин Viatris 1,1 7,3
Пульмикорт, суспензия Будесонид AstraZeneca 0,1 6,9
Актовегин, раствор Депротеинизированный гемодериват крови теля Тakeda 3,8 5,7
Голдлайн плюс, капсулы Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая Изварино Фарма 10,6 3,8
Редуксин, капсулы Сибутрамин+Целлюлоза микрокристаллическая Промомед 17,2 2,9
Простамол  уно, капсулы Сереноя ползучая Menarini 14,6 2,5
Алфлутоп, раствор Биоактивный концентрат мелких морских рыб Biotehnos 2,1 2
Урсосан форте, таблетки Урсодезоксихолевая кислота Pro.Med.CS 4,4 1,9
Акатинол мемантин, таблетки Мемантин Merz 8,2 1,7
Крестор, таблетки Розувастатин AstraZeneca 10,6 1,5
Виагра, таблетки Силденафил Viatris 0,3 1,4
Армавискон форте***, раствор Натрия гиалуронат Солофарм 21,5 0,4
Мирена, спираль Левоноргестрел Bayer 6,6 0,3
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

**Данные по продажам взяты за период 9.01.23-05.02.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки

***Зарегистрировано как медизделие

Елена Калиновская
pharmvestnik

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9 февраля, 2023 | Просмотров: 33