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Путин: «России нужно за короткий срок вывести на новый уровень собственные технологии»

Как заявил президент России, в стране нужно вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по направлениям, среди которых лекарственное производство и промышленность. Об этом он сообщил в среду на вручении молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год.

«За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции», – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что работать над этим нужно на опережение: интенсивно заниматься созданием собственных уникальных, глобально конкурентных решений – в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве и промышленности, в области безопасности.

«И здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами. Фундамент для этого у нас есть – это и крепкие научные традиции, и мощный задел, созданный предшественниками», – уверен президент.

gxpnews

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9 февраля, 2023 | Просмотров: 34