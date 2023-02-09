Путин: «России нужно за короткий срок вывести на новый уровень собственные технологии»

«За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции», – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что работать над этим нужно на опережение: интенсивно заниматься созданием собственных уникальных, глобально конкурентных решений – в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве и промышленности, в области безопасности.

«И здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами. Фундамент для этого у нас есть – это и крепкие научные традиции, и мощный задел, созданный предшественниками», – уверен президент.

gxpnews