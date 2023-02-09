СМИ сообщили о возможной покупке CVS оператора первичной медико-санитарной помощи

Один из крупнейших игроков на американском рынке аптек CVS Health может купить оператора первичной медико-санитарной помощи Oak Street Health. Сумма сделки оценивается в 10,5 млрд долл.

Американская медицинская корпорация CVS Health может заключить соглашение о покупке оператора первичной медико-санитарной помощи Oak Street Health в США, сообщает The Wall Street Journal. Сумма сделки оценивается в 10,5 млрд долл.

В сентябре прошлого года CVS Health объявила о покупке компании Signify Health, предоставляющей медицинские услуги на дому. Signify управляет сетью из 10 тыс. клиницистов, которые проводят оценку состояния здоровья и социальных потребностей пациентов. Кроме того, CVS купила страховую компанию Aetna за 68 млрд долл.

Как пишет WSJ, генеральный директор CVS Карен Линч дала понять, что первичная медико-санитарная помощь и уход на дому являются ключевыми направлениями для роста компании.

В похожем направлении развиваются и другие компании на рынке. В ноябре прошлого года дочерняя компания другой крупной аптечной сети Walgreens приобрела поставщика медицинских услуг Summit Health за 9 млрд долл. В июле 2022 года Amazon объявила о покупке оператора первичной медико-санитарной помощи 1Life Healthcare за 3,5 млрд долл.

Николай Соколов

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