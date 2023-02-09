«Круг добра» не договорился с дистрибьюторами о поставках двух орфанных препаратов

«Круг добра» обращался «ко всем крупным российским поставщикам» с предложением организовать поставки metreleptin (Myalepta) и lomitapide (известен как Juxtapid в США и как Lojuxta в ЕС) от Amryt Pharmaceuticals, но решить вопрос не удалось, сообщил фонд. В связи с этим сбор заявок на терапию этими двумя препаратами приостановлен на неопределенный срок.

Например, в «Фармамондо» фонду ответили, что поставка невозможна в том числе из-за смены собственника Amryt (ее покупает итальянская Chiesi Farmaceutici). В «Фармстандарте» сообщили, что Amryt приостановила подписание договоров о поставке препаратов.

С Amryt сотрудничает «Орфарм». Компания готова поставить metreleptin и lomitapide, никаких перебоев в поставках нет, сообщил Vademecum ее гендиректор Павел Шестиперов. «Орфарм», по его словам, обсуждала перспективы поставок с фондом, но в «Круге добра» отказались от услуг компании. Фонд «безапелляционно отказывает ряду поставщиков», указывают в «Орфарм».

В самой Amryt не ответили на вопрос Vademecum о статусе «Орфарм» в качестве официального дистрибьютора. В «Орфарм» предоставили Vademecum копию письма от Amryt, где такой статус подтверждается.

В фонде говорят, что тоже неоднократно запрашивали Amryt о представителях в России и не получили ответа. Тогда «Круг добра» обратился «к 10 ведущим компаниям, которые возглавляют рейтинг российских компаний в сфере производства и дистрибуции лекарственных препаратов и у которых есть все компетенции и логистические возможности», сообщили Vademecum в фонде. Но те не взяли на себя обязательства по поставке.

Теперь в фонде готовы рассмотреть и дистрибьюторов, не входящих в первую «десятку», говорят в «Круге добра». Не исключают там и задействование механизмов параллельного импорта.

В «Круге добра» подчеркивают, что речь идет о дорогостоящей терапии: более 20 тысяч евро без НДС за упаковку Lojuxta (28 капсул) и более 400 евро без НДС за 1 мг препарата Myalepta (1 флакон может содержать от 3 до 11,3 мг). Поэтому фонд «проводит дополнительные проверки компаний-претендентов и с точки зрения их финансовой благонадежности, и с точки зрения способности выдержать строгие требования к условиям перевозки лекарственных препаратов».

Согласно СПАРК-Интерфакс, «Орфарм» специализируется на оптовой торговле различной продукцией, в том числе лекарствами и медизделиями. Выручка компании в 2021 году составила 26,84 млн рублей, чистая прибыль – 144 тысячи рублей.

Фото: reuters.com

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