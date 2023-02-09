В 2022 году россияне стали больше тратить на лекарства в аптеках

В среднем на каждого жителя страны в 2022 году затраты в аптеке составили более 12 тыс. руб. Из них на лекарства около 9 тыс. руб. По сравнению с 2021 годом финансовые затраты на покупку товаров аптечного ассортимента в целом выросли на 1300 руб., на лекарственные средства — на 895 руб.

В аптеках страны в 2022 году реализовано 7,64 млрд упак. всего аптечного ассортимента на сумму 1,76 трлн руб. Продажи лекарств за год выросли на 10% в денежном выражении. Натуральное потребление препаратов увеличилось на 1%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

Активность покупателей

За последние три года аптечный сегмент набирает оборот в стоимостном выражении. Относительно 2021 года продажи всего аптечного ассортимента выросли на 12% в рублях. Рынок лекарств при этом увеличился на 10%, БАД — на 15%, продажи прочего ассортимента — на 17% в деньгах. Натуральное потребление аптечных товаров снизилось на 4% по сравнению с предыдущим годом из-за сокращения продаж прочего ассортимента. Эта категория показала падение на 14% в упаковках. Натуральные продажи лекарств и БАД увеличились незначительно на 1 и 0,1% соответственно.

В пересчете на каждого жителя страны в 2022 году затраты на аптечный ассортимент составили более 12 тыс. руб. Из них более 9 тыс. руб. расходовались на лекарства, 792 руб. — на средства из категории БАД и более 2 тыс. руб. на прочий ассортимент. За год расходы россиян в аптеках увеличились на 12% — в среднем на 1300 руб. В течение 2022 года в среднем на одного человека пришлось более 35 упак. лекарственных средств, годом ранее — около 34 упак. В ушедшем году посетители аптек стали меньше покупать товары прочего ассортимента. Если в 2021 году на каждого человека приходилось по 16 упак. в год, то в 2022 году уже 14 упак. из этой категории.

* Расчет на одного жителя России по данным численности Росстата на конец года.

Источник: AlphaRM

Помесячная динамика

В ушедшем году было два значительных всплеска покупательской активности. В марте аптеки продали около 465 млн упак. на сумму 143 млрд руб. Декабрь побил мартовский рекорд — было продано 541 млн упак. лекарственных средств на сумму 140 млрд руб.

Какие лекарства приобретали в декабре

Второй год подряд в декабре лидером становится противовирусный препарат «Арбидол» производства «Отисифарм». Вторая позиция также за противовирусным лекарством «Ингавирин» («Валента»), который не выходит из первой пятерки последние три года. «Терафлю» отвоевал третье место, сместив антикоагулянт «Ксарелто» производства Bayer на четвертую строчку. Другой антикоагулянт — «Эликвис» компании Pfizer спустился со второй позиции на пятую.

По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева на 48-й неделе (начало декабря) 2022 года уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом по стране повысился, по сравнению с предыдущей неделей, и был выше базовой линии на 69,7% и выше еженедельного эпидемического порога на 72,9%. Это могло повлиять на повышение спроса на противовирусные и противопростудные препараты. К примеру, в ноябре бренд «Арбидол» занимал лишь третью строчку. Его опережали антикоагулянты «Ксарелто» и «Эликвис».

Фото: Вероника Догузова

Вероника Догузова

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