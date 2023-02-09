Число людей с ССЗ в России, охваченных лекарственной терапией, за два года выросло вдвое

Охват лекарственной терапией россиян с болезнями сердца за два года вырос вдвое, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«Мы этот проект (борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. – Прим. ред.) реализуем в течение двух лет с 2019 года, и достаточно успешно. Количество людей, которые охвачены на сегодняшний день лекарственной терапией, за последнее время, за два года, увеличилось в два раза», – сказал он на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по здравоохранению.

Он напомнил, что перечень лиц, получающих такую лекарственную терапию, был расширен.

«Необязательно пережить инфаркт или инсульт для того, чтобы получить лекарственную терапию, потому что перечень лиц, который получает эту лекарственную терапию, был и расширен за счет того, что лица, которые перенесли оперативное вмешательство, в том числе плановое на сосудах, тоже имеют право на получение этих лекарственных препаратов», – добавил он.

Кроме того, перечень лекарственных препаратов был увеличен на восемь международных непатентованных наименований (МНН), которые участвуют в этом проекте, и сейчас есть возможность их получать. По словам Камкина, в настоящее время идет работа по увеличению перечня МНН, а также подготовка обосновывающих материалов для увеличения перечня заболеваний, которые могут быть включены в данный перечень для того, чтобы увеличить, соответственно, охват терапией.

gxpnews