Gedeon Richter купила компанию в Ирландии

Компания Gedeon Richter сообщила о приобретении полного пакета акций ирландской OC Distributors Ltd, занимающейся продажей и продвижением препаратов для женского здоровья. Стоимость сделки с прежним владельцем, Consilient Health, оценивается в 32,5 млн фунтов стерлингов.

Председатель правления Gedeon Richter Эрик Богш отмечает, что препараты для женского здоровья – одно из ключевых направлений их работы, так что сделка позволит значительно расширить присутствие компании на рынках Великобритании и Ирландии.

Gedeon Richter / «Гедеон Рихтер» – крупная фармацевтическая компания в Центральной и Восточной Европе с расширяющимся прямым присутствием в Западной Европе, Китае и Латинской Америке. Штаб-квартира расположена в Будапеште (Венгрия). К концу 2021 года рыночная капитализация компании составила €4,4 млрд ($5 млрд), а консолидированные продажи – более €1,8 млрд ($2,1 млрд). Продуктовое портфолио компании охватывает множество терапевтических областей, включая женское здоровье, заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Gedeon Richter располагает самым крупным научным подразделением в Центральной и Восточной Европе, а ее оригинальные исследования сосредоточены на заболеваниях центральной нервной системы. Обладая общепризнанным опытом в области производства стероидов, компания является экспертом мирового уровня в области женского здоровья. Также она активно занимается разработкой биоаналоговых препаратов.

В активах Gedeon Richter восемь производственных и исследовательских центров, а также собственный завод в России. Продажи компании в России в 2021 году составили около 15% от общего объема продаж в странах присутствия.

gxpnews