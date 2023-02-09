Фармрынок вырос на рознице Gedeon Richter купила компанию в Ирландии » «ПСК Фарма» расширила линейку препаратов Линейка препаратов «ПСК Фарма» для предотвращения острой и отсроченной тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, увеличилась: компания получила регистрационное удостоверение на второй препарат этой фармакотерапевтической группы – «Апрепитант ПСК», говорится в сообщении компании. Капсулы «Апрепитант ПСК» выпускаются в дозировке 80 и 125 мг. Ранее компания зарегистрировала первый российский инфузионный фосапрепитант для комплексной химиотерапии – «Фосапрепитант ПСК», используемый для предупреждения острой и отсроченной тошноты и рвоты, обусловленных высоко- или умеренно эметогенной противоопухолевой химиотерапией. «Тошнота и рвота – частые спутники химиотерапии. Поэтому онкопациентам перед химиотерапией лечащий врач всегда старается предложить противорвотные препараты. И наша задача, как ответственного отечественного производителя, предложить и больному, и врачу максимально широкий перечень продукции, которая будет эффективна, доступна и комфортна для приема пациентом», – поясняет расширение линейки препаратов для онкологии генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. gxpnews