Фармрынок вырос на рознице

Несмотря на все опасения, в 2022 году российский фармрынок показал высокий рост, причем драйвером этого роста стал не государственный сегмент, а аптечная розница. И ее рост обеспечили не только мартовский ажиотажный спрос и рост цен, а никуда не уходящий COVID-19 и активизировавшиеся грипп и ОРВИ, говорится в отчете DSM Group.

Общий рост российского фармрынка в 2022 году – 12% (2573 млрд рублей) по сравнению с 2021 годом, при этом сегмент госзакупок вырос на 6,9% (8956 млрд рублей), а аптечный – на 15% (1677,1 млрд рублей). В 2021 году картина была противоположной: аптечный рынок вырос на 3,6% по сравнению с 2020 годом, а госзакупки за аналогичный период увеличились на 33%.

В упаковках рынок госзакупок сократился, а в госпитальных закупках сильнее всего сократились закупки антибиотиков. «Ковидные» закупки с лета 2022 года сильно сократились по сравнению с 2021 годом.

Росли – и значительно – закупки фонда «Круг добра», а также закупки по высокозатратным нозологиям: они превысили показатели планов на 2022 год. На региональном уровне растет финансирование орфанных заболеваний, а закупка онкологических препаратов также сместилась в региональную льготу.

Что касается аптечного рынка, он вырос по сравнению с 2021 годом на 14,9% (против 3,6% в 2021 году по сравнению с 2020 годом). Из общего объема в 1677,1 млрд рублей на коммерческий сегмент ЛП пришлось 1350,4 млрд рублей, а на парафармацевтику – 326,7 млрд рублей (рост на 12,6%).

Рост аптечного сегмента происходит на фоне постоянного увеличения количества аптек: с 65 577 в 2021 году до 69 477 в четвертом квартале 2022 года. Рост количества аптек идет за счет развития федеральных сетей.

В декабре 2022 года всплеск сезонных заболеваний спровоцировал рост рынка – продажи составили 128 млрд рублей, рост был отмечен даже в упаковках (421 млн).

Впрочем, это не вполне типичная картина: рынок рос в рублях, а не в упаковках. Так, за 2022 год по сравнению с 2021-м в рублях рынок вырос на 15,2%, а в упаковках за тот же период упал на 2,1%. По сравнению с 2020 годом падение в упаковках еще более существенное: на 9,5% (при этом в рублях рост на 19,3%).

Но нельзя сказать, что ростом аптечная розница обязана только мартовскому ажиотажному спросу, безусловно, весьма значительному. За вычетом мартовских продаж рост в рублях составил 10% по сравнению с 2021 годом, а в упаковках – минус 5%.

Основные факторы роста аптечного сегмента, помимо мартовского ажиотажа: COVID-19 (омикрон в начале года и в августе), всплеск ОРВИ в ноябре-декабре, а также рост цен в апреле-мае.

Рост цен, начавшийся в марте, привел к средневзвешенному росту стоимости упаковки за 12 месяцев на 18%. Показатель превысил уровень в 300 рублей. В марте рост был максимальным: +35%, затем постепенно снижался до 12% к концу осени. Максимальное снижение показали дорогостоящие препараты, и именно ЛС свыше 500 рублей растут сильнее, а доля дешевых препаратов падает.

Основными проблемами отрасли стали дефектура – со второго полугодия сократилось количество реализуемых лекарственных препаратов, а также импортозамещение – на рынке растет доля локальных компаний.

gxpnews