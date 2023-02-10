«Глобалхимфарм» получил участок для расширения производства в Подмосковье

Компания «Глобалхимфарм» запустит импортозамещающее производство фармацевтических субстанций в подмосковном Долгопрудном, где предприятию предоставлен земельный участок на льготных условиях, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компании „Глобалхимфарм” передан земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения „Земля за 1 рубль”. На полученной территории компания реализует инвестпроект по расширению производства фармсубстанций. Объем инвестиций составит 750 млн рублей. За счет реализации проекта в Подмосковье будет создано 120 рабочих мест», – говорит министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут производиться активные фармацевтические субстанции стратегически важных фармакологических групп: противоопухолевые, иммуномодуляторы, гормональные, для лечения заболеваний костно-мышечной и респираторной системы.