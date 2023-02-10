Петров сообщил о планах по созданию Главного аптечного управления

Центр лекобеспечения может быть преобразован в Главное аптечное управление. Поменяется не только название, но и расширится функционал, сообщил депутат Госдумы Александр Петров.

На базе Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (Центр лекобеспечения) необходимо создать Главное аптечное управление. Эта идея обсуждалась ранее, и настало время реализовать ее в 2023 году. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров на конференции «PROекции будущего», которая 9 февраля проходит в Сочи, передает корреспондент «ФВ».

«Если говорить о предстоящих задачах на 2023 год, то это, во-первых, создание Главного аптечного управления, о чем мы уже раньше говорили, — сказал Петров. — Многие депутаты не знают точное название департамента, где работает Елена Максимкина. Но надо изменить не только название, но и его функции по централизованным закупкам лекарственных препаратов».

По его словам, несколько человек контролировать проще, чем десятки. К тому же этот шаг (централизация госзакупок лекарств) серьезно повлияет на коррупционную составляющую.

«Не секрет, что закупочные цены в субъектах Федерации все еще отличаются от региона к региону в пределах 50%, — констатировал Петров. — Мне говорят о необходимости увеличить финансирование закупок лекарственных препаратов. Я поддерживаю, но эти средства должны использоваться эффективно».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан получил свидетельство о регистрации в ноябре 2020 года. Его возглавила Елена Максимкина. Центр занимается закупками лекарств в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов по программе 14 высокозатратных нозологий, с ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Организация также ведет мониторинг закупок лекарств и прогнозирует потребности в них в регионах. Во время пандемии коронавируса центру были поручены закупки отдельных препаратов, в том числе незарегистрированных.

Помимо это, в 2021 году Центр лекобеспечения приобретал зарегистрированные в России лекарства для подопечных «Круга добра», в 2022 году закупал медизделия, необходимые для проведения неонатального скрининга. С 2023 года он должен начать централизованные закупки противоопухолевых препаратов для федеральных клиник.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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