GSK поставит в Европу 85 млн вакцин против пандемического гриппа

GSK заключила договор с Управлением по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) Европейской комиссии (ЕС) о поставках вакцины от пандемического гриппа Adjupanrix.

Пандемии гриппа, вызванные новым штаммом, к которому у населения практически нет иммунитета, трудно предсказать, и они могут привести к легкой, средней или тяжелой степени заболевания, а также к смерти.

HERA была основана в сентябре 2021 года для повышения способности Европы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Соглашение GSK стало одним из первых контрактов, подписанных HERA. В июне 2022 года GSK уже продлила свое соглашение о поставках с ВОЗ, в июле подписала соглашение с правительством Канады о вакцинах против сезонного и пандемического гриппа и продлила контракт на хранение вакцины против пандемического гриппа с правительством США в феврале 2022 года.

В соответствии с этими соглашениями GSK может предложить правительствам всего мира не менее 200 млн доз вакцины против пандемического гриппа. Роджер Коннор, президент GSK по вакцинам и глобальному здравоохранению, приветствовал эту сделку и сказал, что рад тому, что HERA выбрала GSK в качестве ключевого партнера в обеспечении готовности к пандемии гриппа.

gxpnews