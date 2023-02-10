«Алиум» на четверть увеличил выпуск ЛП в 2022 году

В 2022 году производственная площадка «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп») увеличила выпуск лекарственных препаратов до 64,5 млн упаковок, или на 25%, по сравнению с результатами предыдущего года. Суммарный объем продаж новых препаратов по итогам 2022 года составил около 1,5 млрд рублей.

В прошлом году на заводе «Алиум» был осуществлен запуск 13 новых лекарственных препаратов, среди которых ЛС, предназначенные для лечения артериальной гипертензии у взрослых, антигельминтные и противопротозойные средства, диуретики, жаропонижающие, противовоспалительные и обезболивающие средства.

В июле прошлого года на «Алиуме» начался выпуск «Альфаксима», первого российского дженерика рифаксимина – антибиотика, предназначенного для лечения заболеваний кишечника. Первым экспортным продуктом, произведенным на «Алиуме», стал спазмолитик «Необутин» (тримебутин), который был выведен на рынок Азербайджана в прошлом году.

«В 2023 году производственная площадка „Алиум” продолжит экспансию – рост объемов и расширение продуктовых линеек. В том числе увеличится выпуск лекарственных препаратов на экспорт – в 2023 году будет введено более 70 новых позиций. Экспорт будет осуществляться в страны ЕАЭС, а также в республики Узбекистан и Молдова», – сказал Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп».

gxpnews