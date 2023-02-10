Операционная прибыль Servier в 2022 году повысилась на 76%

Servier представила финансовые показатели за 2021/2022 финансовый год и подвела промежуточные итоги процесса трансформации компании. Объем продаж в 2021/2022 финансовом году по сравнению с 2020/2021 финансовым годом вырос на 9,8% и достиг €4,876 млрд. Этот результат обусловлен увеличением объемов продаж на глобальном уровне на 7,6% и колебаниями валютных курсов – на 3,2% (+ €140 млн в 2021/2022 и – €156 млн в предыдущем году).

«В условиях нестабильной геополитической и экономической ситуации нам удалось достичь значимых результатов по всем направлениям деятельности <…> Мы ускоряем внедрение инноваций и в настоящее время обладаем сбалансированным и многообещающим портфелем препаратов в стадии разработки для терапии онкологических, нейропсихиатрических и иммуновоспалительных заболеваний», –заявил Оливье Лоро, президент группы Servier.

В 2021/2022 финансовом году продажи оригинальных лекарственных препаратов выросли на 12,5% по сравнению с предыдущим годом и составили €3,694 млрд. За тот же период продажи дженериков выросли на 2,0% и составили €1,182 млрд.

Объем продаж оригинальных лекарственных препаратов для лечения хронических заболеваний вен, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений достиг €2,693 млрд, что составляет 55,2% от консолидированного объема продаж группы. Рост на 2,9% по сравнению с 2020/2021 финансовым годом был обусловлен успехом микронизированной очищенной флавоноидной фракции (МОФФ) – лекарственного препарата, предназначенного для лечения хронической венозной недостаточности. Он реализуется в более чем 100 странах мира и является флагманским для компании Servier: объем его продаж составляет €552 млн.

В общем объеме продаж увеличилась доля, приходящаяся на препараты для лечения онкологических заболеваний: в абсолютных показателях она достигла €848 млн (+35,4% к предыдущему году), что составляет 17,4% от всего объема (по сравнению с 13,6% в 2020/2021). Ключевой вклад в эти показатели внес лекарственный препарат ивосидениб, одобренный в США для лечения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и холангиокарциномы, продажи которого в 2021/2022 составили €256 млн.

Оборот Servier за пределами Европейского союза составил более половины объема продаж группы (56%), что на 16% выше показателя предшествующего финансового года. Столь активный рост стал возможен в первую очередь благодаря результатам подразделения Servier в США, которое опередило филиал в Китае и вышло на первое место с объемом продаж в €437 млн (по сравнению с €255 млн в 2020/2021). В Японии, на втором по величине в мире рынке онкологических препаратов, Servier удалось достичь показателя в €97 млн благодаря продажам иринотекана, который обращается на этом рынке с июня 2020 года по показанию «терапия рака поджелудочной железы».

Стратегия Servier к 2025 году: достичь общего объема продаж в размере €6,5 млрд (€1 млрд в области онкологии) и показателя EBITDA в размере €1,3 млрд (или около 20% от объема продаж) к 2025 году.

gxpnews