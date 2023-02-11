Orion Pharma оценила риски работы на российском рынке

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma, об уходе которой из России в феврале сообщили сразу несколько телеграм-каналов, представила годовой отчет работы за 2022 год. В отчете она оценила финансовые риски работы на российском рынке.

Как говорится в отчете, финансовые риски связаны с чистыми продажами, дебиторской задолженностью и товарно-материальными запасами в России. Вместе с тем информации о прекращении работы, в частности о закрытии офиса на российском рынке, нет. Отмечается, что количество сотрудников в России значительно сократилось в течение 2022 года. Кроме того, подчеркивается, что компания поставила в Россию в ограниченных объемах некоторые лекарственные препараты. «Однако ситуация в настоящее время очень затрудняет оценку дальнейшего развития бизнеса», – говорится в отчете.

В 2022 году продажи Orion в России составили около 3% от общего объема продаж продукции компании. В январе – декабре 2022 года совокупные продажи были на уровне предыдущего года в основном за счет высоких продаж в январе и феврале 2022 года и динамики курса российского рубля. В марте – декабре 2022 года общий чистый объем продаж в России был явно ниже, чем в сопоставимом периоде.

Также в отчете отмечается колебание российского рубля. В период с января по декабрь 2022 года влияние курса российского рубля на операционную прибыль составило около €10 млн. На конец декабря 2022 года дебиторская задолженность Orion в России составляла €3 млн, а стоимость товарно-материальных запасов – €5 млн.

Ранее в феврале 2023 года несколько телеграм-каналов сообщили, что Orion Pharma уведомила контрагентов о расторжении контрактов. Orion Pharma в данный момент занимается подготовительными мероприятиями к уходу с рынка и планирует полностью завершить деятельность в России к середине февраля.

Первые сообщения о том, что компания планирует покинуть российский рынок, появились в СМИ 20 октября 2021 года. Однако в тот же день Orion Pharma выпустила официальное опровержение, отметив, что продолжит в обычном режиме взаимодействовать с дистрибьюторами и покупателями. «К данному моменту никаких определенных решений в этом ключе не принято, в частности, информация о ликвидации или прекращении деятельности Orion Pharma является ложной», – говорилось в сообщении компании.

В портфеле компании на российском рынке – 14 наименований лекарственных препаратов, зарегистрированных в ГРЛС. По данным компании IQVIA, за девять месяцев 2022 года доля компании на российском фармацевтическом рынке составила 0,15%. Orion Pharma преимущественно работает на розничном рынке, на который приходится 83% ее продаж.

gxpnews