Москва заключит офсетный контракт на поставку противоопухолевых ЛП

По контракту инвестор должен локализовать на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям (МНН). Взамен столица гарантирует предприятию закупку продукции в течение четырех лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«До 15 февраля включительно Москва принимает заявки инвесторов на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта по поставке лекарств. Победитель локализует на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям. Инвестиции в проект составят не менее 400 млн рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

По условиям контракта город будет закупать противоопухолевые препараты в течение четырех лет. Начало поставок в рамках офсета запланировано на 2026 год.

«Контракты в фармацевтической отрасли позволяют наладить бесперебойное обеспечение жителей столицы лекарственными средствами. Город заинтересован в развитии такого сотрудничества с инвесторами и предлагает им дополнительные льготы – аренду земли под создание производств за один рубль в год, субсидирование расходов на подключение к инженерным сетям или на покупку оборудования, а также помощь в локализации предприятий. Помимо офсетов на лекарства, город готов заключать контракты во всех сферах жизнеобеспечения», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Механизм офсетного контракта внедрен в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ. С июля 2022 года вступили в силу поправки к закону о контрактной системе, снижающие минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсета с 1 млрд до 100 млн рублей. Это дает возможность привлекать к заключению соглашений гораздо больше производителей. Кроме того, появилась возможность подписывать офсеты совместно с другими регионами – двумя или более субъектами РФ. В случае межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 млн рублей, а для закупок, проводимых в 2022-2023 годах, порог снижен также до 100 млн рублей.

gxpnews