«Хеликс» приобрела крупнейшего игрока рынка лабораторной медицины в Беларуси

Сумма сделки не раскрывается. Для «Хеликс» приобретение крупнейшей частной медицинской сети Беларуси станет расширением географии присутствия и выходом на новый рынок, рассказали в компании. Интеграция в сеть «Хеликс» позволит Synevo расширить каталог и улучшить клиентский опыт в сегментах B2B и B2C.

По словам основателя и гендиректора «Хеликс» Юрия Андрейчука, в течение 2023 года в компании реализуют постепенный ребрендинг сети «Синэво» в Беларуси: некоторое время сеть будет работать одновременно под двумя брендами – «Синэво» и Helix, а потом перейдет полностью под бренд Helix.

Synevo («Синэво») – крупнейшая частная компания на рынке лабораторных услуг в Республике Беларусь, предлагающая более 1,3 тысячи анализов, от самых распространенных до предназначенных для диагностики редких заболеваний. Сеть Synevo в Беларуси насчитывает 58 лабораторных пунктов в 23 городах и централизованную лабораторию в Минске. Ежедневно в лабораторию поступает более 3 тысяч образцов для выполнения анализов по биохимии, иммунологии, цитологии, генетике и других видов исследований.

До настоящего момента компания Synevo была частью холдинга Medicover, поставщика диагностических и медицинских услуг, ориентированного на рынки в Центральной, Восточной Европе и Индии.

Лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Сербии, Турции и в большинстве стран СНГ. Компания была представлена на российском рынке с 2013 года, в ее портфель входили пять точек в Москве и восемь – в Крыму и Севастополе. В 2017 году на фоне убытков Synevo ушла из России.

Лабораторная служба «Хеликс» насчитывает 500 диагностических центров и лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстана. Портфель компании включает 3,6 тысячи видов исследований, клиентами компании выступают 2 200 частных и 300 государственных медучреждений. В октябре 2021 года «Хеликс» открыла пятый централизованный лабораторный комплекс в Новосибирске, который добавился к четырем комплексам общей площадью более 12 тысяч кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Выручка лабораторной службы в 2021 году, по оценкам компании, составила 23 млрд рублей.

В январе 2022 года лабораторная служба «Хеликс» получила контроль над 100% частной патоморфологической Laboratoires De Genie. Сумма сделки составила 400 млн рублей.

В августе «Хеликс» начала внедрение бесконтактной системы забора анализов под брендом Helix Express с помощью автоматизированных систем – лабоматов. Cдача анализов через лабомат будет на 30% дешевле, первые 30 аппаратов установлены в диагностических центрах «Хеликс» в Санкт-Петербурге, объем инвестиций в пилотный этап составил 80 млн рублей. Всего компания до 2025 года планирует вложить 5 млрд рублей, установив 3 тысячи лабоматов во всех регионах России, и окупить проект за три года.

О технологиях, архитектуре и горизонтах развития сети в интервью Vademecum рассказал основатель и гендиректор «Хеликс» Юрий Андрейчук.

Фото: v-meste.by

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