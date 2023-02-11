Пациентов обяжут возмещать ущерб за порчу персональных носимых устройств

Проектом документа предложен порядок передачи устройства пациенту. После проведения инструктажа оно будет вручаться лечащим врачом при заключении гражданско-правового договора. Также стороны подпишут акт приема-передачи.

В случае возникновения неполадок в работе пациент обязан проинформировать об этом медорганизацию, которая должна будет организовать сервис и техническое обслуживание устройств. В случае неполадок по вине производителя прибор будет заменяться безвозмездно.

Если устройства пришло в негодность по вине пациента, а также если он потерял прибор, то пациент будет обязан компенсировать ущерб в течение 5 дней после выставления счета медорганизацией. Также пациенту придется компенсировать затраты на мобильную связь, если выяснится, что он использовал sim-карту из носимого устройства не по назначению и для личных целей.

По окончанию мониторинга пациент будет обязан вернуть носимое устройство в клинику.

Запустить систему удаленного мониторинга за здоровьем пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями Минздрав обещает с 2020 года. Предполагается, что это решение позволит сократить число осложнений и смертность от ССЗ.

Осенью 2021 года к проекту подключилась ГК «Ростех». В первой половине 2022 года госкорпорация заключила соглашение с Минздравом России о создании единой централизованной платформы диагностических сервисов на базе ЕГИСЗ для дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Модуль «Ростеха» будет включать в себя системы обработки и систематизации данных, входные протоколы производителей носимых устройств, а также модули систем поддержки принятия врачебных решений.

В декабре 2022 года Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. В ЭПР будут участвовать пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 1-го и 2-го типов. Эксперимент будет действовать на протяжении двух лет – с 2023 по 2024 год, всего к нему планируется подключить 4 тысячи пациентов в первой половине 2023 года, 7,7 тысячи – во второй, 12 и 25 тысяч пациентов в первом и втором полугодии 2024 года соответственно.

Оператором проекта стала АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в ГК «Ростех»). В шести регионах проект уже утвержден – это Республика Татарстан, Новосибирская, Самарская, Тюменская, Рязанская и Магаданская области. Еще два региона – ХМАО-Югру и Иркутскую область в феврале 2023 года предложило включить в проект Минэкономразвитие.

Пилотный проект будет профинансирован за счет гранта фонда «Сколково». Как выяснил Vademecum, методологические центры – НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова и НМИЦ эндокринологии – в июле-августе 2022 года стали победителями конкурсного отбора, получив грантовую поддержку за счет федеральных субсидий на общую сумму 589,4 млн рублей. По завершении эксперимента и в случае положительных результатов НМИЦ разработают механизм финансирования мониторинга, включая его тарификацию.

На участие в проекте претендуют зарубежные и российские производители носимых устройств – тонометров и глюкометров. В частности, глюкометр с функцией передачи данных по bluetooth «Сателлит Online» разрабатывает компания «ЭЛТА». В настоящее время прибор находится на регистрации в Росздравнадзоре. Свои устройства с аналогичным функционалом есть и у глобального мейджора LifeScan Russia.