Курчатовский институт получит 10,3 млрд рублей на развитие ядерной медицины

На основное направление по ядерной медицине – «Исследования и разработки по развитию применения ядерных технологий в медицине» – в программе заложено 6,609 млрд рублей. Сюда входит два сегмента – создание оборудования, а также производство и изучение радиофармпрепаратов (РФП). В 2018–2022 годах центр по тому же направлению по аналогичной программе осваивал 4,3 млрд рублей.

В следующие 5 лет НИЦ будет вести работу над оборудованием для центров протонной терапии, создавать онкоофтальмологический комплекс и комплекс РИЦ-80 по производству радиоизотопов на базе изохронного циклотрона Ц-80. В области РФП запланированы как прикладные исследования, так и получение реакторных и циклотронных радионуклидов, применяемых для создания таких препаратов. В том числе планируется потратить 132 млн рублей на разработку отечественного «инновационного тераностического препарата» на основе изотопов тербия.

Отдельно на развитие ускорителей протонов и легких ионов заложено 3,4 млрд рублей. В распоряжении правительства раскрыты детали финансирования новых объектов НИЦ. К 2028 году запланировано возведение центра протонной терапии в Москве за 10,7 млрд рублей, оборудование и тиражирование отечественного центра ионной (углеродной) терапии в Протвино Московской области за 4,5 млрд рублей и к 2024 году – создание онкоофтальмологической клиники и площадки для производства РФП в Гатчине Ленинградской области с бюджетом 1,54 млрд рублей.

Среди других задач Курчатовского института в сфере здравоохранения – создание биологических роботизированных систем и бионических протезов с бюджетом 1,7 млрд рублей на ближайшую пятилетку. Более 1,9 млрд рублей должно уйти на прикладные исследования в биомедицине, в том числе 1,1 млрд рублей – на изучение механизма старения, развития онкологических, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных заболеваний и дисфункции мозга, еще 421,5 млн рублей – на сохранение коллекции приматов для моделирования заболеваний человека.

Помимо того, что НИЦ «Курчатовский институт» является одним из ключевых исполнителей «дорожной карты» по ядерной медицине, учреждение входит в круг операторов программы развития сети синхротронов. В июне 2022-го стало известно, что Курчатовский институт получит 12,4 млрд рублей на создание до 2026 года научной установки класса «мегасайенс» на базе Дальневосточного федерального университета. В состав установки войдет синхротрон, с помощью которого ученые смогут начать разработку антибактериальных и противовирусных препаратов нового поколения.