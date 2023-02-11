В Приморье ФАС выявила сговор на торгах при поставке лекарств и медоборудования

Приморское УФАС России выявило сговор на торгах при поставке лекарств, медицинского оборудования, медицинского расходного материла для Владивостокской клинической больницы № 4. По факту нарушения антимонопольного законодательства было возбуждено дело в отношении ООО «Симран», ООО «Политрейд», ООО «Звездный ветер», ООО «Агат Плюс», ООО «Хардей» и ИП Ермолин М.В., сообщили в пресс-службе надзорного органа по региону.

По версии надзорного органа, компании подавали заявки на участие в закупочных процедурах и в случае отсутствия других конкурентов отказывались от дальнейшей борьбы. Такое поведение свидетельствовало о намерении обеспечить заключение контракта по максимально высокой цене в условиях отсутствия конкурентного ценового предложения, считают в ФАС.

Общая сумма контрактов, заключенных с организациями, которых заподозрили в сговоре, составила более 23,2 млн руб. В надзорном органе выяснили, что компании работают в одном офисном помещении. В нем были обнаружены ноутбуки с разными IP-адресами. Кроме того, у сотрудников, ответственных за участие в торгах, имелись все документы, печати, а также электронные подписи проверяемых организаций. Также ФАС намерена выяснить причастность к этому сговору сотрудников Владивостокской клинической больницы № 4.

В декабре 2022 года в Челябинске региональное УФАС заподозрило четыре компании в сговоре на торгах на поставку лекарственных средств. Признаки картеля были обнаружены в действиях ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм».

Фото: fas.gov.ru

Артем Косенок

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