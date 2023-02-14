Санкции ЕС и фарма: как фармпроизводителю обосновать, что санкционный режим не применим Минздрав предложил примерную дополнительную профессиональную программу для фармацевтов » Медучреждения с 1 сентября смогут ремонтировать оборудование с помощью неоригинальных частей и комплектующих Росздравнадзор предложил с 1 сентября 2023 года разрешить больницам и поликлиникам ремонтировать иностранное медицинское оборудование с помощью неоригинальных запчастей из-за риска санкций. Проект приказа ведомства, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, обнаружил «Коммерсантъ». В Росздравнадзоре опасаются введения западных санкций против российской отрасли здравоохранения, которую ограничения пока не затронули. В случае дальнейшего санкционного давления у отрасли могут возникнуть проблемы с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним, следует из отчета ведомства, опубликованного вместе с проектом приказа. Чтобы получить разрешение на использование неоригинальных комплектующих, владелец медоборудования должен будет собрать пакет документов. После этого безопасность совместного использования должна быть подтверждена техническими испытаниями и токсикологическими исследованиями на базе подведомственного Росздравнадзору Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ). Как отмечает «Коммерсантъ», проблемы с обслуживанием медтехники могут возникнуть, если для ремонта потребуются запчасти, относящиеся к товарам двойного назначения, например чипы, импорт которых сейчас запрещен в РФ рядом западных стран. В то же время ассоциации IMEDA неизвестно о случаях отказа вернуть отремонтированное оборудование в Россию или проблемах с получением соответствующих разрешений. gxpnews