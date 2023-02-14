Минпромторг опроверг информацию о дефиците «Бисептола», «Панадола» и «Гексорала»

Министерство сообщило, что в аптеках не наблюдается отсутствие лекарственных препаратов с торговыми наименованиями «Бисептол», «Панадол», «Гексорал» и «Хилак форте»: запасы этих лекарств превышают объем среднемесячного выбытия.

«По данным аналитических агентств, по итогам первого-третьего кварталов 2022 года продажи всех указанных препаратов фиксируются. По данным ООО „Оператор-ЦРПТ”, на конец января 2022 года дефектуры указанных препаратов не отмечается – текущие остатки в аптечных организациях и организациях оптовой торговли превышают объем среднемесячного выбытия», – цитирует ТАСС.

Производство лекарственных препаратов с торговыми наименованиями «Бисептол» (МНН ко-тримоксазол), «Панадол» (парацетамол), «Гексорал» (в таблетках – МНН бензокаин + хлоргексидин, амилметакрезол + дихлорбензиловый спирт, в форме раствора или аэрозоля – МНН гексэтидин) и «Хилак форте» не локализовано на территории России. Владельцами регистрационных удостоверений (РУ) на указанные препараты являются зарубежные производители, отметили в Минпромторге.

По данным Госреестра лекарственных средств, в России зарегистрированы 45 держателей или владельцев регистрационных удостоверений на препараты с МНН парацетамол в различных формах выпуска, 38 из которых обеспечена технологическая возможность локального производства. Также в РФ зарегистрированы 10 держателей или владельцев регистрационных удостоверений на препараты с МНН ко-тримоксазол, из которых шестью держателями обеспечена технологическая возможность локального производства. Кроме того, зарегистрированы девять держателей или владельцев регистрационных удостоверений на препараты с МНН гексэтидин, при этом по пяти препаратам есть возможность производства отечественными компаниями, подчеркнули в министерстве.

gxpnews