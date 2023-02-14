В Швейцарии зафиксирован дефицит лекарств

Президент Объединения швейцарских фармацевтов, PharmaSuisse, Мартина Рюггли сообщила в интервью газете Blick, что Швейцария испытывает сейчас нехватку целого ряда лекарств, в том числе обезболивающих, препаратов для сердца, а также от гипертонии и болезни Паркинсона.

«Дефицит затрагивает весь ассортимент. Недоступны около 7% лекарств, расходы на которые покрываются медицинской страховкой», – отметила она.

Рюггли пояснила, что такая ситуация сложилась в стране с наступлением холодов. В дефиците оказались, в частности, антибиотики, пользующиеся большим спросом. «Сегодня на прилавках отсутствуют обезболивающие, препараты для сердца, средства от гипертонии, от болезни Паркинсона, эпилепсии и депрессии, а также лекарства для лечения детей», – заявила глава швейцарской профессиональной ассоциации, объединяющей более 90% фармацевтов страны. По ее словам, «с каждым днем пропадает все больше и больше лекарств».

Рюггли напомнила, что с дефицитом лекарств столкнулись и другие страны Европы. «Большая проблема состоит в том, что 90% активных веществ, входящих в состав препаратов, поступают из Индии и Китая, потому что это дешево, – сказала она. – Но такая концентрация [производства] очень рискованна». Президент PharmaSuisse отметила, что после отмены в Китае жестких ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в этой стране «понадобилось много жаропонижающих и обезболивающих» из-за всплеска заболеваемости. В сложившейся ситуации китайские производители снизили экспорт. Кроме того, негативную роль, по словам Рюггли, сыграли «задержки с доставкой упаковочных материалов, таких как стекло и картон».

gxpnews