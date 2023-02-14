«  
  »

Почта России запустила пилотный проект по продаже «нелекарственных препаратов»

Некоторые отделения «Почты России» уже укомплектовали витринами с БАД, витаминами, бинтами, кремами, термометрами и другими товарами в рамках пилотного проекта по продаже нелекарственных препаратов. Эксперимент проходит в 40 отделениях почты в Санкт-Петербурге и пяти регионах – Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областях. В случае успеха географию планируется расширить.

«„Почта России” запустила пилотный проект по продаже нелекарственных препаратов. В ассортименте витрин здоровья, которые появятся в почтовых отделениях, более 80 наименований товаров», – сообщили в пресс-службе.

В установленных витринах можно найти то, что пригодится для домашней аптечки. «Почти 40 млн россиян живут в удаленных и труднодоступных регионах. Часто там нет аптеки или магазина в шаговой доступности, но точно есть отделение почты. Ассортимент витрины здоровья – это препараты первой необходимости, которые будут всегда под рукой», – сказал руководитель дирекции «Лекарства» «Почты России» Владимир Виноградов.

gxpnews

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

14 февраля, 2023 | Просмотров: 89