Дмитрий Арсютов назначен на должность генерального директора МНТК «Микрохирургия глаза им. С. Н. Федорова»

Приказом министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Дмитрий Арсютов назначен на должность генерального директора Национального медицинского исследовательского центра «МНТК „Микрохирургия глаза им. С. Н. Федорова”» Минздрава России.

Представляя нового руководителя коллективу центра, Михаил Мурашко отметил, что среди задач Арсютова – обеспечение лидерских позиций учреждения в научной, клинической и образовательной сфере, в том числе на международном уровне.

Дмитрий Арсютов в 2000 году окончил Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова по специальности «лечебное дело», в 2017-м получил степень магистра экономики, кандидат медицинских наук. Имеет более чем 20-летний опыт клинической и административной работы. Перед назначением на протяжении более 12 лет возглавлял Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу Минздрава Чувашии в должности главврача.

gxpnews