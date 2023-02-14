Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 0,9%

В январе цены на препараты выросли на 0,9%, сообщил Росстат. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств за этот же период увеличилась на 0,8%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в декабре.
В январе цены на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), выросли на 0,9%. В том числе:
- нафазолин — на 2,7%;
- аципол — на 2,2%;
- ренгалин — на 2,0%;
- синупрет — на 1,7%;
- эссенциале форте Н — на 1,6%;
- йод — на 1,5%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) и цитрамон — на 1,4%;
- аллохол и поливитамины — на 1,3%;
- алмагель, нимесулид, мирамистин, сульфацетамид — на 1,2%;
- корвалол, афобазол — на 1,1%;
- кеторол экспресс — на 1,0%.
В то же время снизились цены:
- таурин — на 0,5%;
- валерианы экстракт — на 0,3%;
- левомеколь — на 0,2%;
- валидол, метилурацил — на 0,1%.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 0,8%. В том числе:
- аскорбиновая кислота — на 4,2%;
- осельтамивир (номидес) — на 2,3%;
- панкреатин и дротаверин (но-шпа) — на 1,8%;
- глицин — на 1,6%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,5%;
- омепразол — на 1,4%;
- гриппферон — на 1,2%;
- фуросемид — на 1,1%;
- фосфоглив — на 0,9%.
Одновременно цены на эналаприл и бисакодил снизились на 0,4%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: вата отечественная — на 1,1%; бинты и корригирующие очки — на 0,4%. Цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) снизились на 1,2%.
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Артем Косенок
pharmvestnik