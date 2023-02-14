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Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 0,9%

В январе цены на препараты выросли на 0,9%, сообщил Росстат. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств за этот же период увеличилась на 0,8%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в декабре.

В январе цены на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), выросли на 0,9%. В том числе:

  • нафазолин — на 2,7%;
  • аципол — на 2,2%;
  • ренгалин — на 2,0%;
  • синупрет — на 1,7%;
  • эссенциале форте Н — на 1,6%;
  • йод — на 1,5%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) и цитрамон — на 1,4%;
  • аллохол и поливитамины — на 1,3%;
  • алмагель, нимесулид, мирамистин, сульфацетамид — на 1,2%;
  • корвалол, афобазол — на 1,1%;
  • кеторол экспресс — на 1,0%.

В то же время снизились цены:

  • таурин — на 0,5%;
  • валерианы экстракт — на 0,3%;
  • левомеколь — на 0,2%;
  • валидол, метилурацил — на 0,1%.

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Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 0,8%. В том числе:

  • аскорбиновая кислота — на 4,2%;
  • осельтамивир (номидес) — на 2,3%;
  • панкреатин и дротаверин (но-шпа) — на 1,8%;
  • глицин — на 1,6%;
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,5%;
  • омепразол — на 1,4%;
  • гриппферон — на 1,2%;
  • фуросемид — на 1,1%;
  • фосфоглив — на 0,9%.

Одновременно цены на эналаприл и бисакодил снизились на 0,4%.

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: вата отечественная — на 1,1%; бинты и корригирующие очки — на 0,4%. Цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) снизились на 1,2%.

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Фото: ArtPhoto_studio/ru.freepik.com

Артем Косенок
pharmvestnik

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14 февраля, 2023 | Просмотров: 89