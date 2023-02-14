Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 0,9%

В январе цены на препараты выросли на 0,9%, сообщил Росстат. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств за этот же период увеличилась на 0,8%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в декабре.

В январе цены на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), выросли на 0,9%. В том числе:

нафазолин — на 2,7%;

аципол — на 2,2%;

ренгалин — на 2,0%;

синупрет — на 1,7%;

эссенциале форте Н — на 1,6%;

йод — на 1,5%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) и цитрамон — на 1,4%;

аллохол и поливитамины — на 1,3%;

алмагель, нимесулид, мирамистин, сульфацетамид — на 1,2%;

корвалол, афобазол — на 1,1%;

кеторол экспресс — на 1,0%.

В то же время снизились цены:

таурин — на 0,5%;

валерианы экстракт — на 0,3%;

левомеколь — на 0,2%;

валидол, метилурацил — на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 0,8%. В том числе:

аскорбиновая кислота — на 4,2%;

осельтамивир (номидес) — на 2,3%;

панкреатин и дротаверин (но-шпа) — на 1,8%;

глицин — на 1,6%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,5%;

омепразол — на 1,4%;

гриппферон — на 1,2%;

фуросемид — на 1,1%;

фосфоглив — на 0,9%.

Одновременно цены на эналаприл и бисакодил снизились на 0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: вата отечественная — на 1,1%; бинты и корригирующие очки — на 0,4%. Цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) снизились на 1,2%.



Фото: ArtPhoto_studio/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik