Глава исследовательского отдела Sanofi Джон Рид уйдет в отставку

Руководитель исследовательского отдела Sanofi покинет свой пост. Его место временно займет глава отдела развития.

Sanofi объявила о том, что руководитель отдела исследований и разработок компании Джон Рид покинет эту должность. Он занимал этот пост в течение пяти лет, с тех пор как пришел в компанию.

Его обязанности на то время, пока компания будет искать преемника Рида, возьмет на себя Дитмар Бергер. Бергер занимает должность руководителя глобального отдела развития. Он начал работать в Sanofi в 2019 году.

Под руководством Рида Sanofi в 2021 году купила Translate Bio за 3,2 млрд долл. Эта компания специализируется на применении мРНК-технологии в области разработки препаратов. Ранее в том же году Sanofi выкупила компанию Tidal Therapeutics за 160 млн долл., которая также специализируется на исследованиях мРНК. Sanofi заявила, что эти исследования имеют потенциал для лечения ряда онкологических и иммунологических заболеваний.

Во время пребывания Рида в должности Sanofi также приобрела такие компании, как Origimm, которая занимается созданием первой в своем классе вакцины от акне, и Kiadis, которая специализируется на клеточной иммунотерапии рака.

В начале 2022 года Sanofi заявила о намерении стать самым сильным в фармацевтической отрасли брендом иммунологических препаратов.

Тем не менее, в ходе пандемии COVID-19 Sanofi не смогла разработать собственную РНК-вакцину, а проект по созданию вакцины от коронавируса совместно с GSK неоднократно откладывался и в итоге получил одобрение EMA только в качестве бустера.

Фото: sanofi.com

Николай Соколов

pharmvestnik