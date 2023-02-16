Упрощен регламент по лицензированию производства БМКП

Правительство упростило получение лицензии на производство биомедицинских клеточных продуктов. Заявку можно подать через портал «Госуслуг» с помощью электронной подписи, а срок рассмотрения обращения сокращен до пяти рабочих дней.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Изменения внесены в Положение о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов, утвержденное в октябре 2018 года.

Помимо выездной оценки соответствия соискателя лицензии, появится возможность провести ее дистанционно – с помощью аудио- или видеосвязи, фото- и (или) видеосъемки. Документы подтверждающих наличие лицензии производственных объектов, нужных технических средств и оборудования при подаче заявки также можно не предоставлять, достаточно реквизитов. Кроме того, устанавливаются условия для привлечения к проведению такой оценки экспертов.

Время рассмотрения заявления сокращено с предельных 16 до пяти рабочих дней. Но если соискатель лицензии хочет работать в закрытом административно-территориальном образовании, заявление может рассматриваться до 20 рабочих дней. Заявление об изменении в реестр лицензий также рассматривается до 20 рабочих дней.

Планируется и дальше упрощать регламент по лицензированию производства БМКП.

gxpnews