«СберЗдоровье» начал выпуск «умных» медустройств под собственным брендом

«СберЗдоровье» запустил продажи «умного» тонометра под собственным брендом, сообщил Forbes. В комплект входит трехмесячная подписка на удаленное наблюдение врача. Это первый продукт компании на рынке устройств для здоровья.

Тонометр синхронизируется со смартфоном и при замерах давления передает показатели в приложение «СберЗдоровье». Доступ к нему имеют пациент и врач-кардиолог, который может проконсультировать, скорректировать лечение или вызвать скорую помощь. Устройство стоит от 2490 рублей, продажи начались на маркетплейсах, позже тонометры можно будет купить в отделениях банка и в других точках.

Производство приборов организовано в Китае, «СберЗдоровье» планирует локализовать его в будущем и выпускать другую технику. Гарантийные обязательства «Сбер» выполняет сам, а позже откроет центры для ремонта и проверки устройств, поясняют в компании.

Медицинские устройства с возможностью передачи данных и удаленными консультациями врача на российском рынке трудно лицензировать, рассказал изданию директор по цифровой трансформации «Медси» Александр Пилипчук. «Сбер» за счет масштаба и влияния может обеспечить получение регистрационных удостоверений для целых классов устройств и популяризировать эту тему, считает он.

В 2017 году «Сбер» купил сервис телемедицины DocDoc и переименовал его в «СберЗдоровье».

gxpnews