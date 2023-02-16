В Ивановской области начата доследственная проверка из-за дефицита препаратов для диабетиков

После сообщений в СМИ о дефиците жизненно важных препаратов для диабетиков в Ивановской области начата доследственная проверка. В эфире местного телеканала «Барс» прозвучала жалоба о том, что жителям приходится приобретать препараты самостоятельно, часто – за пределами области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ивановской области.

Одна из жительниц Ивановской области рассказала журналистам, что в феврале ей все же выдали необходимые препараты, но просроченные. На запрос корреспондентов телекомпании «Барс» Департамент здравоохранения Ивановской области сообщил, что в России действительно зафиксирована нехватка иностранных лекарственных препаратов для диабетиков, однако отечественные в достатке. Всем нуждающимся в инсулине в ведомстве посоветовали обратиться к лечащему врачу за получением рецепта.

Сообщения о нехватке препаратов для лиц с диабетом возникают регулярно в разных регионах России. Так, в декабре 2022 года такая проблема возникла в Москве. С прилавков исчез препарат «Трулисити» (дулаглутид) производства компании Eli Lilly для больных с диабетом второго типа.

gxpnews