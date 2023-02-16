Cертификаты специалистов медицинской и фармацевтической отраслей из новых регионов РФ действительны до 2026 года

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, адаптирующий действующие в новых регионах нормы в области здравоохранения к системе, функционирующей в РФ.

Изменения коснутся допуска к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, вопросов обращения лекарств и медизделий, а также государственного контроля качества меддеятельности и федерального надзора в сфере обращения препаратов. Новые нормы вступят в силу уже 1 марта 2023 года, но проект предполагает переходный период. Так, до 1 января 2026 года в России будут действительны сертификаты специалиста, выданные в соответствии с законодательством Украины. Также переходный период охватывает свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории по специальностям медицинских и фармацевтических работников.

В начале февраля 2023 года в Министерстве здравоохранения РФ появился Департамент по реализации специального инфраструктурного проекта. Его задача – организация медицинской помощи и лекарственного обеспечения на новых территориях. Возглавил новое ведомство Иван Амбражук.

gxpnews